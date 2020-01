Bismarckallee: Halteverbot wird nun kontrolliert

Na also, es geht doch. Die Stadt hat sich daran erinnert, dass sie selbst an der Bismarckallee ein absolutes Halteverbot mit Blick auf die neue Veloroute eingerichtet hat – und setzt dies nun auch durch, früher als ursprünglich geplant.

Zuvor hatten das Wochen andauernde offensichtliche Schein-Verbot im Netz und als Reaktion auf die Berichterstattung unserer Zeitung viele empörte Stimmen über die Inkonsequenz der Verwaltung beim praktischen Umgang mit der Herausforderung einer Verkehrswende provoziert. Wie man nun sieht, reicht fürs Erste schon die Verwarnung ohne Bußgeld, dass die neue Regel fast 100-prozentig respektiert wird.

Natürlich zürnen jetzt all jene, die es jahrzehntelang gewohnt waren, die Fahrbahn der Bismarckallee als Parkplatz zu benutzen: Spaziergänger, Job-Pendler oder Gäste der Jugendherberge. Aber wer dem Radverkehr für den Weg in die Innenstadt mehr Raum geben will, muss den Platz irgendwo hernehmen. Es ist ein Naturgesetz, dass die Beharrungskräfte des Menschen im Allgemeinen groß sind. Erst wenn Unannehmlichkeiten drohen, werden ernsthaft Veränderungen angestrebt. An der Bismarckallee funktioniert das jetzt – immerhin. (Karin Völker)