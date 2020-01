„Fridays for Future“ will Politik auf Trab halten

Vor einem Jahr fing alles an: Die „Fridays-For-Future“-Bewegung (FFF) wurde langsam bekannter, als sich auch in Münster eine Ortsgruppe gründete und eine Mahnwache abgehalten wurde. 14 Teilnehmer standen damals für Klimaneutralität und wirksamen Klimaschutz auf der Straße, heißt es in einer Pressemitteilung der Bewegung. Dies sei der erste von vielen Freitagen gewesen, die noch folgen sollten, und mit den Temperaturen stieg auch die Zahl der Demonstranten weiter an – bis auf über 20 000 am 20. September. „Spätestens da war klar, dass FFF Münster Geschichte geschrieben hat“, betonen die Aktivisten in einer Mitteilung.

Im Sommer gab es zudem verschiedene kreative Aktionen, etwa eine 24-Stunden-Mahnwache vor dem Rathaus. Zudem stellte die Bewegung ihre politischen Ziele vor. Neben den bundesweiten Forderungen von FFF gab es nun auch auf kommunaler Ebene angestrebte Maßnahmen, die von der Politik eingefordert wurden – wissenschaftlich unterstützt von den „Scientists 4 Future“ Münster und Experten.

Am 11. Dezember beschloss der Stadtrat, Münster nach Möglichkeit bis 2030 klimaneutral zu machen – „unser bis dato größter Erfolg“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Rückblickend kann man sagen, dass wir schon viel erreicht haben – allerdings gibt es noch einiges zu tun: Mit schönen Worten allein, mit dem Klimanotstand oder der Absichtserklärung zur Klimaneutralität bis 2030, ist es nicht getan“, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir wollen ein ambitioniertes Klimaschutzprojekt für Münster, dass unsere Stadt wieder zum Vorreiter in Sachen Klima macht und das lebenswerte Gefühl an uns alle zurückgibt.“

Mit dem neuen Jahr werde sich für FFF einiges ändern: „Wir wollen mehr mit unseren Bündnispartnern kooperieren, wir wollen mit Bürgern ins Gespräch kommen, denn die Verwirklichung unserer Vision, ein lebenswertes und klimaneutrales Münster, geht uns alle an. Wir wollen uns noch stärker auf die großen, internationalen Termine konzentrieren, um bundes-, europa- und weltweit weiter Druck für Veränderung zu machen. Und wir wollen ganz viel Neues ausprobieren, für das wir viele neue Gesichter brauchen.“

So soll das Thema Verkehr in den Mittelpunkt der Überlegungen gesetzt werden. Anfang 2020 soll es eine Vollversammlung geben, um wichtige Termine für das Jahr bekanntzugeben.

Es soll aber auch 2020 weiter mindestens einmal im Monat eine freitägliche Mahnwache vor dem Rathaus stattfinden. „Wir werden die Politik auf allen Ebenen auf Trab halten“, kündigen die Aktivisten an.