Der frische Räucherlachs wird über die Theke gereicht, der dazugehörige Kassenbon folgt auf den Fuß: „Ach, den brauche ich nicht“, verabschiedet sich die Kundin. So oder so ähnlich wird es sich in Zukunft wohl noch des Öfteren abspielen, denn: Seit Jahresbeginn greift die Pflicht, den Kunden einen Kassenbon auszustellen. Auch auf dem Wochenmarkt?