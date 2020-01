Nach dem Diebstahl von 40 Reifen und Felgen von einem Firmengelände am Albersloher Weg sucht die Polizei Zeugen. Die Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch – Tatzeitraum: 0.40 bis 6.30 Uhr – zwei Tore auf und gelangten so auf das Gelände und in die Räume, schreibt die Polizei.

Die Diebe bockten demnach zehn Neuwagen auf und schraubten die Reifen ab. Mit der Beute, die vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde, flüchteten sie.

Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 40.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0251/ 27 50 entgegen.