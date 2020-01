Münster -

Musicals erfreuen sich mittlerweile seit Jahrzehnten großer Beliebtheit in Deutschland. Doch diejenigen, die sie regelmäßig besuchen, wissen, dass zwischen Hamburg, Stuttgart und Berlin einiges an Kilometern zusammenkommen kann. Da empfiehlt sich doch ein kompaktes Highlight-Paket, wie es am 26. Januar wieder in die Halle Münsterland kommt.