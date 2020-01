Universität auf Transferkurs

Das neue Jahrzehnt birgt für die Westfälische Wilhelmsuniversität ( WWU ) Münster eine zentrale Herausforderung: Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels betonte es in seiner Rede beim festlichen Neujahrsempfang der Hochschule vor mehr als 400 geladenen Gästen im an diesem Freitagsabend bunt angestrahlten Schloss gleich mehrfach: „Die Wissenschaft steht verstärkt in der Pflicht gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.“ Forschen und Überzeugungsarbeit leisten für Frieden und Nachhaltigkeit: So lautet das Ziel, dem die WWU in diesem Jahr mit einem neuen, höchstwahrscheinlich viel beachteten Veranstaltungsformat eine große Öffentlichkeit verschaffen will. Die Universität wird bei der im Herbst anstehenden Verleihung des Internationalen Preises des Westfälischen Friedens zwei Tage lang ein großes öffentliches Forum zum Thema Frieden und Klimaschutz veranstalten – unter Beteiligung der prominenten Preisträger, deren Namen aber noch nicht genannt wurden. Zur Erinnerung: Zuletzt hatten die Präsidenten der Baltischen Staaten, der Dirigent Daniel Barenboim oder der inzwischen verstorbene Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt den Preis erhalten. Das von der WWU organisierte „Gipfeltreffen“ zum Frieden – selbstbewusst „Summit“ genannt – werde „alle Sinne ansprechen“, stellte der Uni-Prorektor und Philosoph Prof. Dr. Michael Quante in Aussicht.

Wissenschaft müsse sich die Akzeptanz der Gesellschaft erhalten, ohne bloßes Event-Marketing zu betreiben, sagte Rektor Wessels. Er macht sich angesichts des wachsenden Populismus Sorgen, dass wissenschaftliche Arbeit bald diese breite Akzeptanz verlieren könnte.

Transfer heißt darum für die Universität das Gebot der Gegenwart: Wessels sieht die WWU und die Stadt Münster dabei auf gutem Weg, auch wenn ihr 2019 der Sprung in den Kreis der Exzellenz-Hochschulen nicht glückte.

Größter Erfolg sei die Entscheidung der Bundesregierung, Münster zum Standort der Batterieforschung auszubauen. „Das Projekt Batterieforschungsfabrik ist das größte Vorhaben, das die mit der Umsetzung betraute Fraunhofer-Gesellschaft je in Angriff genommen hat“, umriss Wessels die Dimension.

Eine weitere Perspektive der WWU befindet sich im Westen – und dort in der engen Kooperation mit der, so Wessels, „unternehmerischsten Hochschule der Niederlande“, Twente. Die Ansiedlung des durch die NRW-Landesregierung mit 20 Millionen Euro geförderten Exzellenz-Start-Up-Centers, das Unternehmensgründungen aus der Wissenschaft heraus unterstützen soll, werde hier eine wichtige Rolle spielen.

„Beschwingt zuversichtlich“ blickt die Uni auch auf die Entwicklung des Musikcampus für Musikhochschule, Musikschule, und Sinfonie-Orchester. Nach der politischen Zustimmung im Rat der Stadt gehe es nun an die konkreten Verhandlungen. Wessels: „Da ist jetzt viel Musik drin.“