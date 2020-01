Pro: "Flucht" gehört dazu

Die Krippen-Aktion „Ausgegrenzt“ hat einen Haken: Sie wurde mit den betroffenen Gemeinden nicht abgesprochen. Mag die Absicht noch so gut sein: Anderen einfach etwas wegzunehmen, ist nicht in Ordnung. Nicht einmal der Zweck dieser Aktion heiligt jedes Mittel.

Doch dass die Absicht gut ist, wird in Kirchenkreisen nicht bestritten. Der Zustand in vielen Flüchtlingslagern ist schlimm, und der Zusammenhang mit Weihnachten liegt auf der Hand: Schließlich musste die Heilige Familie den Stall in Bethlehem bei Nacht und Nebel verlassen, um vor politischer Verfolgung zu fliehen – doch in den Weihnachtskrippen kommt diese Flucht oft nicht vor. Das Thema zur Sprache zu bringen, ist ein berechtigtes, biblisch begründetes Anliegen; und in manchen Gemeinden wurde die Aktion auch in diesem Sinn aufgenommen.

Fürs nächste Jahr gilt: vorher fragen. Gut möglich, dass die Gemeinden mitmachen. | Lukas Speckmann

Contra: Immer nur Symbole

Es gibt viele Probleme in dieser Welt – und es wird immer schwieriger, sie zu lösen. Das ist eine Realität. Sie macht wütend, sie macht traurig, sie macht ohnmächtig. Doch zum Trend unserer Zeit gehört auch, dass immer weniger Energie auf das Lösen von Problemen verwandt wird – und immer mehr Energie darauf, Themen zu „besetzen“, Signale auszusenden und jede erdenkliche Form von Solidarität zu bekunden.

Nahezu die gesamte politische Auseinandersetzung in unserem Land ist eine virtuelle. Sie ist darauf ausgerichtet, eine Wirkung zu erzielen. Das Ergebnis ist zweitrangig. Kurz und gut: Wer sich für Flüchtlinge einsetzen möchte, der sollte keine Krippenfiguren klauen, sondern den „Marsch durch die Instanzen“ wagen: Mehrheiten organisieren, mit Politikern reden, Parteien beeinflussen, gute Argumente vortragen – und sich vor allem um (reale) Flüchtlinge kümmern. | Klaus Baumeister