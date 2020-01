Wir sind Prinz! Das ist das spannende Thema in dieser Session bei der KG „Die Schlossgeister“. Sie ist stolz und glücklich mit ihrem Prinzen und freut sich über dessen begeisterte Aufnahme durch das münsterische Publikum. So sei es selbstverständlich, dass die Veranstaltung am 18. Januar in der Stadthalle Hiltrup als „Große Prinzen-Gala“ gefeiert wird, heißt es in einer Pressemitteilung. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Höhepunkt ist der Besuch von Thorsten II. und seinem Gefolge. Weiteres Highlight ist die Verleihung des Sonderorden „Das tanzende Schloss“ an Hanno Liesner . Er erhält die Auszeichnung für seine Leistungen und Aktivitäten rund um die „Funky Movements“, die er im Jahre 2005 gegründet hatte.

Natürlich werden die Funky’s auch auftreten. Dazu gibt es Auftritte von den Garden der Schlossgeister, Konfetti-Mann Guido Stadelmann und vom Tanzcorps Rot-Weiß Bechem. Auch das Stadtjugendprinzenpaar Lara I. und Jost I. wird vorbeischauen. Moderiert wird die Gala von Jörg Thiemann und Guido Stadelmann. Nach der Gala geht die Party weiter mit DJ Jens im Foyer. „Mit diesen Programmpunkten war es nicht verwunderlich, dass die Gala sehr schnell ausverkauft war“, heißt es in der Mitteilung der Schlossgeister weiter.