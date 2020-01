„Psst! Frau Prof. Dr. D. Zibel hat einen Ohrwurm“ ist der Titel des Theaterstücks für Menschen ab vier Jahren, das am Samstag und Sonntag (19. und 20. Januar) in der Meerwiese aufgeführt wird. Theater Glux aus Münster präsentiert eine Neuproduktion zum Thema Hören. Die Hörforscherin Frau Prof. Dr. D. Zibel (Franziska Lutz) ist mit ihrem mobilen Forschungslabor auf der Suche nach der absoluten Stille. Doch ein hartnäckiger Ohrwurm und ihr Assistent Ohor (Joscha Gingold) hindern sie daran. Natascha Kalmbach, Autorin und Regisseurin, bringt ein mitreißendes Stück auf die Bühne, so die Ankündigung. Kinder können in diesem clownesken Wissenschaftstheater viel über Hören und Zuhören erfahren. Am 19. Januar beginnt die Vorstellung um 15.30 Uhr, am 20. Januar um 10 Uhr im Theater in der Meerwiese, An der Meerwiese 25. Kartentelefon: ✆ 492 41 80.