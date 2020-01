Einen Monat nach der offiziellen Vorstellung von „Münster ist bunt“ hat die Wahlliste am Montagabend ihr vorläufiges Programm für die Kommunalwahl am 13. September präsentiert und in der Zukunftswerkstatt Kreuzviertel mit Bürgern diskutiert. Der Entwurf soll in nächster Zeit noch konkretisiert werden.

Das Programm umfasst 19 Forderungen, die Initiator Werner Szybalski nach Ge-sprächen mit Initiativen und Vereinen aufgestellt hat. In zwei Monaten soll das Programm auf zehn Punkte reduziert werden. Allerdings tut sich Szybalski aktuell noch schwer damit, Aspekte aufzugeben und „einige Leute vor den Kopf zu stoßen“. In weiteren Zukunftswerkstatt-Gesprächen wird daher jeden Montag ein anderes Thema mit Bürgern diskutiert.

Wesentliche Forderungen sind Klimagerechtigkeit, Schaffung von Wohnraum sowie die Einrichtung von Begegnungsstätten und Beratungsstellen. Besonders wichtig ist der Liste das Konzept der Selbstverwaltung. „Wir müssen wieder in die Öffentlichkeit bringen, dass die Stadt uns, den Bürgern, gehört.“ Die Einwohner sollen ihre Kommune selbst gestalten können. Wir sind der Basis verpflichtet“, erläutert er. Aktuell würden die Politiker nur selten die Interessen der Bürger vertreten, meint Szybalski.

Bei den Zukunftswerkstatt-Gesprächen erhofft er sich jetzt mehr Beteiligung, nachdem an der Programmvorstellung nur zehn Personen teilgenommen hatten. Dennoch sei er zuversichtlich, dass die Liste in allen 33 Wahlbezirken einen Direktkandidaten aufstellen kann.