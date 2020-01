Münster -

Die Theorie ist einfach: Nähert sich ein Fahrradfahrer, springt die Straßenbeleuchtung an. Ist der Radler an der Laterne vorbei, geht sie wieder aus. So soll die intelligente Beleuchtung an der Kanalpromenade funktionieren. Doch klappt das auch so? Und gibt es Verbesserungsvorschläge? Das Amt für Mobilität und Tiefbau will es mittels Bürgerbefragung herausfinden.