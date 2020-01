Udo-Fans feiern Steffi Stephan

Als nach zweieinhalb Stunden wieder das Licht im Kinosaal angeht, bricht Applaus aus. Für den kurzweiligen, berührenden und glänzend gespielten Film „ Lindenberg ! Mach dein Ding“ – und für den Ehrengast des Abends: Steffi Stephan , Jovel-Gründer und seit Anfang an Mitglied in Udo Lindenbergs Panikorchester. Eine Stunde steht er den rund 500 Zuschauern nach der Münster-Premiere im Cineplex Rede und Antwort, erinnert sich an gute und schlechte Zeiten mit Udo.

In Münster das Panikorchester gegründet

Stephan (72) ist vom Film fast genauso begeistert wie das Publikum. „Mir fehlen allerdings ein paar Dinge.“ Zum Beispiel, dass Münster mit keinem Wort erwähnt wird. „Dabei haben wir hier, in einer Scheune im Norden der Stadt, das Panikorchester gegründet.“ Und nicht in Hamburg, wie es im Film erzählt wird.

Neben Udo Lindenberg hat Steffi Stephan im Film eine tragende Rolle. „Ich habe die Produzenten gefragt, warum. Ihre Antwort: Ich sei die einzige Konstante in seinem Leben gewesen.“

Gespielt wird Stephan von Max von der Groeben. „Als ich ihn traf, zeigte er mir sein Handy. Es war voll mit Filmen von mir, Interviews, Konzerte. Er hat sich intensiv auf seine Rolle vorbereitet.“ Mit dem Ergebnis ist Stephan hoch zufrieden. „Ich habe Glück gehabt, ich komme in dem Film sehr gut weg.“

Knapp 500 Zuschauer waren bei der Premiere dabei – darunter Jovel-Chef Steffi Stephan (vordere Reihe, links) und sein Sohn Marvin (hinter ihm, links). Foto: Matthias Ahlke

Stephan hat bereits viele Rückmeldungen zu dem Film erhalten. „Er kommt richtig gut an. Ich glaube, er hat das Potenzial, zu einem Erfolg zu werden.“ Als er den Film zum ersten Mal gesehen habe, sei er ihm sehr nahe gegangen.

Schonungsloser Blick auf die Biografie

Der Film idealisiert die Person Lindenberg nicht, sondern geht schonungslos mit dessen Biografie um. Sein Vater war alkoholabhängig und lehnte den Weg von Udo ab. Auch Lindenberg trank, kaum eine Szene im Film, in der er nicht eine Flasche mit Hochprozentigem an den Hals setzt. Doch zugleich strotzt der Film vor Sympathie für seine Hauptfigur, erzählt von der engen Beziehung zu seiner Mutter, den (oft gescheiterten) Beziehungen, seinen von Rückschlägen und Abstürzen geprägten Aufstieg.

Während der Dreharbeiten erhielt Stephan eine Anfrage, ob er seinen ersten Bass zur Verfügung stellen könnte. „Den habe ich leider nicht mehr.“ Dafür verlieh er den roten Afghanen-Mantel von damals, Max von der Groeben trägt ihn in einer kurzen Szene am Ende des Films. Ansonsten, sagt Steffi Stephan, habe er mit den Dreharbeiten nichts zu tun gehabt.

Kennen sich seit 1963

Udo Lindenberg und Steffi Stephan kennen sich seit Ewigkeiten. „Ich war 16 und er 17, als wir uns 1963 zum ersten Mal begegneten.“ Zwei Jahre später gründeten die beiden das Panikorchester, das es bis heute gibt. 1989 war Stephan allerdings vorübergehend ausgestiegen. „Weil Udo damals sehr, sehr, sehr viel trank.“ Eine Freundschaft auf Augenhöhe sei nicht möglich gewesen. 1996 kehrte Stephan wieder zurück.

Zwischendurch spielte der Münsteraner auch für Peter Maffay. „Weil ich das Geld für die Sanierung des Jovel-Dachs brauchte“, wie Stephan am Donnerstagabend einräumte. „Als es fertig war, bin ich wieder ausgestiegen.“ Und ja, Maffay sei ein echter Rocker – der zeitlebens unter seinem Schlager-Image gelitten habe.

Zurück zu Udo und dem Panikorchester. Die aktuelle Tournee macht keine Station in Münster. Wann werden sie wieder hier zu sehen sein? „Spätestens 2046“, sagt Stephan. „Wir wollen nämlich zusammen Musik machen, bis wir 100 Jahre alt sind.“