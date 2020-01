Eine dreijährige Münsteranerin wollte am Freitagmorgen um 8 Uhr offenbar lieber die Schule besuchen, als ihre Zeit in der Kita zu verbringen.

Das Mädchen folgte nach Angaben der Polizei am Biederlackweg in Gremmendorf unbemerkt den wartenden Kindern in den Schulbus. Aufmerksame Schüler nahmen die allein im Bus sitzende Dreijährige am Vörnste Esch mit auf den Pausenhof der Idaschule und alarmierten die Polizei.

Währenddessen hatten die Eltern ihre Tochter bereits bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Beamten nahmen die Ausreißerin in Obhut und konnten sie nach großer Sorge und Aufregung zu ihren glücklichen Eltern zurückbringen.