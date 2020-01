Immer gleich zu den Chefs gehen

Die Verbindung Münster-Köln wird sich nach dem WiB-Dinner vom Freitagabend mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verstärken. Dies machten die Vizepräsidentin der IHK Köln, Dr. Sandra von Möller, und die Vorsitzende des Unternehmerinnen-Netzwerks Frauen u(U)nternehmen, Dagmar Merfort , während der Veranstaltung im Rathausfestsaal deutlich.

Die Kooperationen sollen, wenn es nach von Möller geht, zudem über wirtschaftliche Themenfelder hinausgehen. „Ich würde gern auch in Münster mit ‚KIDsmiling‘ starten“ – also mit Angeboten ihres 2003 gegründeten gemeinnützigen Vereins, der bislang vor allem in der Region Köln/ Bonn Fußballtraining für benachteiligte Kinder und Jugendliche anbietet und mit flankierenden Maßnahmen deren schulische und berufliche Chancen verbessert.

Beim Women-in-Business- Dinner mit rund 200 Unternehmerinnen und weiblichen Führungskräften wurde ihr Festvortrag mit viel Applaus bedacht – vor allem ihre anschaulich dargebrachten Beispiele, wie sich Frauen am besten in Männer-Macht-Strukturen durchsetzen können. „Denn männliche Machtstrukturen funktionieren anders, viel hierarchischer als unter Frauen“, so von Möller, die den zuhörenden Frauen den Rat gab, sich in Tagungsrunden am besten immer gleich an den in der Hierarchie am höchsten stehenden Mann zu wenden, um ernst genommen zu werden und eigene Ideen zu platzieren und zu realisieren.

Eine Erfahrung, die offensichtlich viele im Saal schon gemacht hatten, wie der zustimmende Applaus bewies, während sich ungezählte Augenpaare auf den einzigen Herrn unter rund 200 Frauen richteten. Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Dr. Fritz Jaeckel, quittierte es freundlich mit stilvollem Lächeln.