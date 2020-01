Eine wilde Mähne, deren blonde Strähnen ihm immer wieder ins Gesicht fallen und eine Stimme, die mal laut und rau, mal leise und sanft ist: So präsentiert sich Ingo Pohlmann am Sonntag im Gleis 22. Im Rahmen seiner „Jahr aus Jahr ein”-Tour in dem Jugendzentrum an der Hafenstraße spielt er vor seinem Publikum – es ist ausverkauft.

„Morgen habe ich frei, das heißt wir können heute richtig abgehen”, ruft der Musiker aus Hamburg und verlangt seiner Gitarre und seinen Bandkollegen alles ab, was Stimme und Instrumente hergeben. Von Cello und Schlagzeug begleitet, erscheint Pohlmann dabei laut und melancholisch zugleich, wenn er in seinen Liedern von Träumen, Gefühlen und inneren Kämpfen singt: Manchmal flüstert er die Texte nur, im nächsten Moment schreit er seine Gefühle geradezu heraus.

Begleitet wird er dabei von Hagen Kuhr am Cello, der leise gezupfte Tonfolgen mit kräftigen, lauten Bogenstrichen abwechselt. Mehrmals bindet er jazzähnliche Soli in die Lieder mit ein und auch Reiner Hubert am Schlagzeug wechselt zwischen percussionistischer Begleitung und prägnantem Sound.

Die Nähe, die die Musiker dabei zu ihrem Publikum aufbauen, ist nicht nur der Enge im ausverkauften Gleis 22 zuzuschreiben.

Immer wieder unterbricht Pohlmann seine Musik für kurze Unterhaltungen mit den Zuhörenden, fragt sie nach ihrem Tag und geht auf Antworten ein. Als er das Gleis mit dem „Haus 73”, einem Veranstaltungsort in Hamburg, verwechselt, nimmt er das gelassen, das Publikum im Gleis lacht.

Zwischen seinen Liedern erzählt er von seinem starken Tinnitus und der Kehlkopfentzündung, die er kurz vor Tourbeginn bekommen hatte oder wie einmal die Arme des Schlagzeugers eingeschlafen waren.

Dann aber nimmt Ingo Pohlmann wieder seine Gitarre in die Hand und tanzt mit den Zuhörenden zu „Mädchen und Rabauken” – von Melancholie bleibt keine Spur.

Nach einer kurzen Pause geht die „Jahr ein Jahr aus”-Tour morgen weiter: Da steht der Musiker in Magdeburg auf der Bühne.