Arm, einsam, allein gelassen – ein Schicksal, das auch in Münster und im Münsterland viele ältere Menschen teilen. Ein Blick in die Statistik der Stadt gibt einen Eindruck vom Umfang der Hilfsbedürftigkeit: Im Jahr 2018 bezogen insgesamt 3846 Personen außerhalb von Einrichtungen Grundsicherung im Alter beziehungsweise bei Erwerbsminderung.

Die Lichtblick-Seniorenhilfe e.V. in Münster geht aufgrund der täglichen Erfahrungen davon aus, dass diese Personen trotz staatlicher Unterstützung kaum genügend Geld zur Verfügung haben, um bis zum Monatsende ausgewogen und würdevoll zu essen – geschweige denn, bei Bedarf ein Haushaltsgerät zu ersetzen oder ein neues Paar Schuhe zu kaufen.

5,94 Euro am Tag zur Verfügung

Seit Sommer 2016 ist Lichtblick e.V. in Münster aktiv. Der auf Seniorenhilfe spezialisierte Verein, der 2003 von Lydia Staltner in München gegründet und vor wenigen Jahren um eine Stiftung ergänzt wurde, hat bisher in Münster und Umgebung rund 700 Rentnerinnen und Rentner unterstützt – durch finanzielle Soforthilfen, Patenschaften, kleine Veranstaltungen, Betreuung und Beratung. 145.000 Euro wurden 2018 an Soforthilfen unbürokratisch ausgezahlt.

Bundesweit sind es bereits weit über 8000 alte Menschen, denen Lichtblick hilft. Dabei versteht sich der Verein, der von prominenten Botschaftern wie Eckart Witzigmann, Carolin Reiber und Hannes Jaenicke unterstützt wird, gleichermaßen als Helfer und Fürsprecher. Auch Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe lädt ein, die Arbeit von Lichtblick zu unterstützen: „Altersarmut darf kein Tabuthema mehr sein!“

In einer Beispielrechnung hat Lichtblick auf den Cent genau dokumentiert, was einer Seniorin aus Münster, die eine kleine Rente, eine Witwenrente und Grundsicherung bezieht, nach Abzug der festen Kosten zur Verfügung hat: 5,94 Euro am Tag. Davon müssen alltägliche Dinge wie Medikamente, Kaffeefilter oder Shampoo bezahlt werden. Für Essen und Getränke stehen am Tag 4,93 Euro zur Verfügung.

Angst der Betroffenen

„Da überlegt man sich genau, ob man außerhalb des Hauses einen Kaffee trinkt oder eine Fernsehzeitung kauft.“ Brigitte Grung, die in München für Lichtblick tätig ist und kürzlich mit Pressesprecherin Judith Fahrentholz den Standort Münster besuchte, kennt unzählige dieser Fälle. Auch sie spricht von einer versteckten Armut, vom Verlust sozialer Kontakte und der Angst der Betroffenen.

In Münster ist die Seniorenhilfe mit einem kleinen Büro am Lublinring 12 vertreten. Die Bürozeiten sind mittwochs und donnerstags jeweils von 9 bis 14 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr. Telefon 0251 / 59 06 58 90.

Ansprechpartnerinnen sind dort Andrea Moraldo und Gisela Winkler. Auch wer Lichtblick unterstützen will, kann sich dort melden.