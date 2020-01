Das Personalkarussell bei Münsters Grünen nimmt Fahrt auf:Die Sprecherin des Kreisverbandes Anna Maj Blundell zieht es in den Rat der Stadt. Die 31-Jährige, die in der Vergangenheit auch als Oberbürgermeister-Kandidatin ihrer Partei gehandelt worden ist, will sich bei der Kandidatenaufstellung für den Listenplatz eins der Ratsliste bewerben.