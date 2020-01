Begleitet wurden die dabei in der Praxis durchgeführten Projekte laut einer Mitteilung der Schule von Künstlern und Experten. Es ging es um folgende Themen: Verantwortung für Produktion und Konsum, Upcycling von Kleidungsstücken, Herstellung von Tauschboxen und Produktion von Tetrapack-Portemonnaies.

Da die Friedensreich-Hundertwasser-Schule ein weiteres Jahr im Kulturagentenprogramm NRW arbeitet, konnten die beiden Kulturagenten Birgitta Heller und Thomas Gerhards mit der zehnten Jahrgangsstufe zum vierten „Global Goal“ („Gute Bildung in Form eines Worldcafés“) arbeiten. Externe Beteiligte dabei waren Martina Lückener, Julia Artzmann, Christian Geissler und Felix Beuse. Letztgenannter produzierte mit Schülern einen thematisch passenden Rap, der auf der Abschlussveranstaltung am Mittag ebenso wie der Beitrag der „Müllbluessänger“ auf einer von der Firma Gautzsch zur Verfügung gestellten Lkw-Aufliegerbühne präsentiert wurde. Abschließend sang die Schulgemeinde angelehnt an die Melodie von „Bella Ciao“ einen engagierten Klimasong.

Getreu dem Motto „Schulen als Werkstätten, Wirkstätten und Tatorte für weltverantwortliches Handeln“ sollen auch weiterhin Projekte im Schulcurriculum fortgeführt und halbjährlich durch einen Projekttag ergänzt werden, heißt es abschließend in der Mitteilung der Sekundarschule.