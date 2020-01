Kleinvieh macht auch Mist, aber der stinkt bekanntlich zum Himmel. So lassen sich die Vorwürfe gegen einen derzeit suspendierten Beamten der Stadt Münster zusammenfassen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Mitarbeiter des Bürgerbüros vor, in sage und schreibe 1538 Fällen Gebühren nicht ordnungsgemäß weitergeleitet, sondern in die eigene Tasche gesteckt zu haben.