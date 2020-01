Die Freude stand den Stützpunktleiterinnen Ingrid Kleinschmidt und Carolin Schulze Everding ins Gesicht geschrieben: 65 Mal konnten sie für das vergangene Jahr das Sportabzeichen verleihen, auch wenn die meisten Erwachsenen „Selbstabholer“ waren, die am Nachmittag nicht eigens im BSV-Vereinsheim erschienen waren.

23 Urkunden (fünfmal Gold, 15 Mal Silber und dreimal Bronze) wurden Kindern zwischen sechs und 14 Jahren überreicht. „Das freut uns ganz besonders“, sagte Ingrid Kleinschmidt. „Auch wenn eine Familienurkunde in diesem Jahr nicht errungen wurde – es müssen mindestens drei Familienmitglieder aus zwei Generationen mitmachen – mit so viel Zuspruch haben wir nicht gerechnet.“

Die Überraschung: etwa die Hälfte der Geehrten waren Mädchen, die aus Syrien stammen. „Sport für Mädchen gab es in Syrien nicht, höchstens in teuren Clubs für Jungs“, sagte Suheyla Youssef, die Mutter der erfolgreichen Töchter Seyneb und Hema. Dass die Kinder fleißig trainierten, ist auch der Verdienst von Johanna Hegemann, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagiert. Erstmalig legte sie selbst das Sportabzeichen ab und ermunterte zudem ihre Schützlinge zur Teilnahme. Bei der kleinen Feierstunde fehlte niemand von ihnen. „Ein toller Erfolg“, freute sich Johanna Hegemann.