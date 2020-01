Dass es am Jahresanfang stets ein ganz leckeres Gericht beim Mecklenbecker Geschichts- und Heimatkreis gibt, das hat sich inzwischen herumgesprochen. 51 Gäste gab es beim „Wurstebrot- und Leberwurstessen“ am Donnerstagabend im Hof Hesselmann. Diese Speise sei eine alte münsterländische Tradition, sagte die Vize-Vorsitzende Gaby Damm . Sie stammt aus einer Zeit, in der noch vieles anders war.

Neun Frauen des Geschichts- und Heimatkreises legten sich ins Zeug, um das schmackhafte Gericht kredenzen zu können. Organisatorin Mathilde Brüning erzählte, dass das Wurstebrot- und Leberwurstessen aus der Zeit stamme, als es noch viele Hausschlachtungen gegeben habe. „Nach und nach“ seien dann die frischen Fleischerzeugnisse verspeist worden.

Jahr um Jahr bereiten auch die Frauen des Geschichts- und Heimatkreises diese leckere Spezialität für die Mecklenbecker zu. „Ihnen schmeckt es, und viele kommen wieder“, so Gaby Damm. Seit wann es im Hof Hesselmann diese Tradition gibt, das weiß keiner ganz genau. „Seit Dezember 1995 gibt es hier die Küche“, erklärte Vorsitzender Karlheinz Pötter. Deshalb sei davon auszugehen, dass im Januar 1996 das erste Wurstebrot- und Leberwurstessen veranstaltet wurde. Demnach war es die inzwischen 24. Auflage dieses kulinarischen Abends.

Als Beilage gab es wie immer gebratene Apfelscheiben und „Schrieven“, ein Schmalzprodukt. Die Frauen freuten sich über manches Lob.