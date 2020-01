Junge Modemacher auf dem „Catwalk“

Fashion Highlights für die kommende Saison zeigten die Models in der Modenschau der Schule für Modemacher im MCC Halle Münsterland. Unter dem Showthema "One World" präsentierten die jungen Damen und Herren Mode, die sowohl von verschiedenen Ländern und Sehenswürdigkeiten dieser Erde inspiriert ist. Das erste Semester entführte die Zuschauer in der ausverkauften Halle Münsterland bei diesem "Students in Catwalk" mit farbefrohen Drucken und Mustern auf eine Reise nach Afrika. Fließende , transparente Stoffe gepacht mit Jeans spiegeln die Blautöne des Meeres wieder. Diesem Thema widmeten sich die Studierenden des dritten Semestersd. Das fünfte Semester nahm die Zuschauer mit auf eine Sightseeing Tour durch die Welt, zum Louvre in Paris oder nach New York. Experimetelle Qutfights standen hier im Vordfergrund. Der Abschlußjahrgang 2020 zeigte eine vielfältige Kollektion von der Nachtwäsche fürKinder über grüne Textilien bis hin zu Abendkleidung.