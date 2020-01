Münster -

Psychische Gesundheit ist keine Frage des Alters: Das Erwachsenwerden ist mindestens genauso herausfordernd wie das Alter, wo harmlose Vergesslichkeit und gar nicht so harmlose Demenz warten können. Von den Herausforderungen „dazwischen“ ganz zu schweigen. Die Vortragsreihe Alex-Talk widmet sich in diesem Jahr den Facetten der Psyche in jeder Lebenslage.