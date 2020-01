Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitag (24.1.) um 13.35 Uhr. Das Mädchen war in Begleitung einer Freundin und nutzte die Fußgängerampel. Ein 62-jähriger Autofahrer war mit seinem VW in Richtung Weseler Straße unterwegs und erfasste die Achtjährige auf dem Überweg.

Wer hat den Unfall gesehen?

Nach ersten Ermittlungen soll ein bislang unbekannter Zeuge den Unfall beobachtet haben. Dieser und weitere Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.