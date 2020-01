Münster -

Auf der Jugendbildungsmesse „JuBi“ am 15. Februar (Samstag) in der Gesamtschule Münster-Mitte, Jüdefelderstraße 10, haben Interessierte die Möglichkeit, sich über 80 verschiedene Austauschorganisationen, Veranstalter und Agenturen zu informieren, wie es in einer Pressemitteilung heißt.