Oberbürgermeister Markus Lewe hat am Dienstagabend auf dem Neujahrsempfang der CDU vor rund 600 Gästen erklärt, erneut als Oberbürgermeister-Kandidat seiner Partei bei den Kommunalwahlen im September antreten zu wollen. „Weil wir noch so viele Projekte vor uns haben“, begründete Lewe seine allseits erwartete Entscheidung, habe er Lust darauf, weiter mitzugestalten. Zuvor hatte Lewe ein Bekenntnis zu seiner Heimatstadt abgelegt. Er schwärme für Münster und die Münsteraner. Lewe warb erneut für den zusammen mit der Universität geplanten Musik-Campus an der Hittorfstraße und sprach in diesem Zusammenhang von einer „einmaligen Chance“. Man habe lange genug bei diesem Thema herumgeeiert, sagte der OB in Anspielung auf die politischen Debatten. „Wir brauchen das Projekt.“ Mit seiner erneuten Bewerbung setzte der seit 2009 amtierende Oberbürgermeister im Beisein von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet den Schlusspunkt unter den offiziellen Teil der Veranstaltung. Die Rede Laschets war zuvor mehrfach von Klimaaktivisten unterbrochen worden, die gegen den Kohlekompromiss demonstriert hatten.