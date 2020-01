Es geht voran: Auf dem ehemaligen Beresa-Terrain in Mecklenbeck herrscht derzeit emsiges Treiben. Fast überall an den Rändern der Baustraßen stehen Fahrzeuge von Handwerksbetrieben. In mehreren der dort nach und nach fertig werdenden elf Mehrfamilienhauskomplexe wird eifrig gearbeitet.