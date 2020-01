Der Fall sorgte bereits 2014 für Schlagzeilen. Direkt am Ufer des Dortmund-Ems-Kanals wollte ein Investor auf einem Grundstück an der Ecke Wolbecker Straße/August-Schepers-Straße ein Hotel errichten. Die Stadt jedoch änderte 2016 mit Zustimmung des Rates den Bebauungsplan für das Areal. Pikant schon deswegen, weil die Verwaltung 1992 dem Betreiber des Alten Gasthaus Homann zugestanden hatte, den Betrieb ziemlich genau an diesem Standort um ein Hotel zu erweitern.

Dieses Hotel aber entstand nie, auch das Gasthaus gibt es nicht mehr – und nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts am Mittwoch wird es an der Stelle auch zukünftig kein Hotel geben. Der Investor hatte im Zuge des geänderten Bebauungsplans, der keine Hotelbauten gestattet, gegen die Stadt geklagt – und nun verloren.

Der neue Bebauungsplan sei keine Verhinderungsplanung, äußerte die anwaltschaftliche Vertretung der Stadt. Genau das aber hatte der Anwalt der VES GmbH der Verwaltung vorgeworfen. Die Stadt indes wies auch weitere Behauptungen der Gegenseite weit von sich. Es habe keine unlauteren Motive gegeben, viel mehr habe die Stadt seinerzeit dem Betreiber des Alten Gasthaus Homann entgegenkommen wollen. Da es diesen Betrieb nicht mehr gebe, präferiere die Stadt auf dem fraglichen Grundstück eine Freifläche.

„Ziele ändern sich“

Die Klägerseite sah das anders und verwies auf eine Entwicklung. Die Bezirksvertretung Ost habe dem Bau eines Hotels positiv gegenüber gestanden, erst als das Gerücht aufgekommen sei, es handele sich vielmehr um ein geplantes Bordell als ein Hotel, habe die Stadt mit der Änderung des Bebauungsplans versucht, den Bau zu verhindern.

Die Verwaltung widersprach dieser Darstellung. Ob es sich bei dem Bau um ein Bordell hätte handeln sollen, sei für den aktuellen Bebauungsplan nicht ursächlich.

Bereits vor der Urteilsverkündung des Senats machte dieser deutlich, dass es städtebaulich keineswegs eine Seltenheit sei, dass eine Stadt hinsichtlich einzelner Bauprojekte gegensteuere: „Ziele ändern sich“. Auch dass die Verwaltung am Rande der Kernstadt Freiflächen erhalten wolle, sei nachvollziehbar. Zudem müssten Bauherren wissen, dass Bebauungspläne brüchig seien. Erst eine Baugenehmigung garantiere eben das Recht auch wirklich bauen zu dürfen.

Lediglich dazu, dass die Verwaltung den Bebauungsplan mittels eines vereinfachten Verfahrens habe ändern lassen, äußerte sich der Senat gespalten. Das, so der Senat, sei „zweifelhaft“. Allerdings sei das wiederum nicht Teil der Begründung der Antragsstellerin gewesen und damit für das Verfahren nicht entscheidend, so der Senat.