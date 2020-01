2019 wurden in Münster 1749 Wohnungen fertiggestellt

2019 sind in Münster 1749 Wohnungen fertiggestellt worden, da­von entstanden 1579 durch Neubau und 170 durch Umbaumaßnahmen. Damit liegt nach Angaben der Statistiker im Stadtplanungsamt die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen über dem langjährigen Mittelwert von 1484 Wohnungen pro Jahr, bezogen auf den Zeitraum 1990 bis 2019. „Eine positive Nachricht für den angespannten Wohnungsmarkt in Münster“, kommentiert Oberbürgermeister Markus Lewe die aktuellen Zahlen. „Insbesondere der Blick auf den Bauüberhang stimmt optimistisch.“ Der Bauüberhang, der aus den bereits genehmigten aber noch nicht fertiggestellten Bauvorhaben besteht, war am Jahresende 2019 mit 3516 Wohnungen so hoch wie nie zuvor, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Stadtbaurat zeigt sich zufrieden

„Die Zahlen zeigen, dass die Strategie der Stadtverwaltung aufgeht und gute Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau geschaffen wurden“, sagt Stadtbaurat Robin Denstorff und benennt als ein wichtiges In­strument das Baulandprogramm. Eine detaillierte statistische Analyse des Bauüberhangs zeigt, dass mit dem Bau von 2237 Wohnungen bereits begonnen wurde und mehr als die Hälfte davon sich bereits im Rohbau befindet (1214 Wohnungen). Damit kündigt sich eine weitere Entlastung des münsterischen Wohnungsmarktes zeitnah an, heißt es weiter.

„Etwa die Hälfte der Wohnungen, die Ende 2019 im Bauüberhang waren, liegt in ausgewiesenen Baugebieten, die andere Hälfte entsteht als sogenannte spontane Bautätigkeit in der Innenentwicklung. Dies reduziert einerseits den Flächenverbrauch, dokumentiert gleichzeitig aber auch die noch vorhandenen Potenziale“, erläutert Denstorff. Am höchsten ist der Bauüberhang in den Stadtteilen Rumphorst (470 Wohnungen) und Mecklenbeck (435 Wohnungen). In beiden Stadtteilen sind allein mit dem Baugebiet „Südlich Markweg“ und der Bebauung im Bereich „Schwarzer Kamp / Meckmannweg“ [WN+] zwei große Baugebiete in den letzten Jahren über das Baulandprogramm der Stadt Münster entwickelt worden.

Größe und Lage für alle Haushaltstypen

Die 1749 Wohnungen, die 2019 fertiggestellt wurden, bieten sowohl in ihrer Größe als auch hinsichtlich der Lage für alle Haushaltstypen ein passendes Potenzial, heißt es in der Mitteilung. Mehr als ein Drittel der fertiggestellten Wohnungen (35 Prozent) hat einen Raum oder zwei Räume; mehr als 20 Prozent sind große Wohnungen mit fünf und mehr Räumen. 755 Wohnungen oder 43,2 Prozent haben drei oder vier Räume. Durchschnittlich hatte eine 2019 fertiggestellte Wohnung in Münster eine Wohnfläche von 88,7 Quadratmetern.

Zur Verteilung im Stadtgebiet zeigt sich, dass 42,3 Prozent der 2019 fertiggestellten Wohnungen im Stadtbezirk Mitte liegen. In den Außenstadtbezirken wurden demnach 1009 Wohnungen fertiggestellt, die sich auf die Stadtbezirke Nord (247 Wohnungen), West (229), Hiltrup (199), Südost (190) und Ost (144) verteilen.

Weiter: 248 Wohnungen sind 2019 abgebrochen worden.