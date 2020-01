Rosige Zeiten – schwarze Null und kräftiger Überschuss

Die Zeit der Geldsorgen sind für die Universität Münster vorerst vorbei: Kanzler Matthias Schwarte blickt sehr zuversichtlich in die Zukunft. „Wir haben jetzt Planungssicherheit für die nächsten zehn Jahre“, sagte Schwarte in der Senatssitzung am Mittwoch, als er den Wirtschaftsplan für das laufende Jahr und die mittelfristige Finanzplanung der WWU vorstellte.

Finanzierung soll nachhaltiger werden

Der Hintergrund: Die Finanzierung der öffentlichen Hochschulen wird nun nachhaltiger. Sie speist sich nicht mehr vorrangig, wie in den vielen Jahren zuvor von den Hochschulleitungen kritisiert, aus zeitlich befristeten Projektmitteln. Die WWU schließt mit dem Land einen Vertrag, der die Finanzierung für sieben Jahre regelt. Mit dem neuen „Zukunftsvertrag“ werden die Hochschulen verpflichtet, die Hälfte der Mittel für Personal in der Lehre auszugeben. Das bedeute, dass in den nächsten Jahren viele neue Stellen besetzt werden müssten, so Schwarte. Bestandteil des Vertrages ist auch, dass viele Stellen entfristet werden müssen.

Eine „solide schwarze Null“

Für 2020 sieht der Kanzler für den 660 Millionen Euro umfassenden Haushalt der Uni eine „solide schwarze Null“. Die Herausforderung sei nun, dass angesparte Mittel aus den früheren Jahren bis 2025 ausgegeben werden müssen. Denn die Hochschulen dürften künftig nur noch ein streng limitiertes Finanzpolster ansparen, so Schwarte. Daraus erwächst für die WWU das eher luxuriöse Problem, außerplanmäßig 50 Millionen Euro ausgeben zu müssen.

In diese Bereiche soll das geld fließen

„Ausbau von Technik und IT, der Verwaltungsstrukturen und der Bauplanung“ sollen Bereiche sein, in die das Geld fließen soll, so Schwarte. Außerdem will die Uni mit dem Überschuss Maßnahmen aus der 2019 gescheiterten Bewerbung als Exzellenzhochschule [WN+] ausgeben. Mit Blick auf die bisher eher unsichere finanzielle Ausstattung hatte die WWU in den vergangenen Jahren Mittel in größerem Umfang gespart.