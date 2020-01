Von Gönnern und Könnern

In 75 Jahren passiert so allerhand – darüber zu reden und sich feiern zu lassen, gehört zu einem Jubiläum genauso dazu wie gute Musik und Geselligkeit. Die Diakonie Münster beging dieses Jubiläum zusammen mit rund 250 Gästen im Rahmen eines Festgottesdienstes und einem anschließenden Festakt im Rathausfestsaal.

Davon erfuhr auch die sympathisch-skurrile Paula (Schauspielerin Irmhild Willenbrink ). Sie „verirrte“ sich auf die Bühne des Rathausfestsaals im Stadtweinhaus und war auf der Suche nach ihrem Mann Franz. Da sie ihn zunächst nicht fand, nutzte Willenbrink die Zeit, die Leistungen der Diakonie Münster auf humorvolle Weise zusammenzufassen.

Irmhild Willenbrink alias „Paula“ hatte sich auch in den Rathausfestsaal verirrt. Foto: Timo Buehring

Auch Oberbürgermeister Markus Lewe griff in seinem Grußwort die Leistungen der Diakonie Münster auf. „Besonders gut erinnere ich mich daran, wie Sie in Zeiten der Flüchtlingswelle kurzerhand und unbürokratisch 400 geflüchteten Menschen eine Unterkunft gaben“, so Lewe.

In der anschließenden Talkrunde mit Gönnern und Könnern der Diakonie kam der Moderator Andreas Malessa mit dem 24-jährigen Jungunternehmer Emran Saljihi ins Gespräch, der 10 000 Euro für das Jugendzentrum „Mobile“ spendete. Dort verbrachte er während seiner Kindheit und Jugend häufig seine Freizeit. Als er seinerzeit mit einem Sozialpädagogen ins Gespräch kam, erfuhr er von der Möglichkeit, für Projekte der Kinder-, Jugend- und Familiendienste zu spenden. „Ich finde es cool, etwas zurückzugeben“, so Saljihi. Mit dem Geld wird eine neue Küche gekauft.

Talkrunde: Moderator Andreas Malessa mit Emran Salhiji, Marie-Luise Fuchs, Britta Blum und Marion Gude. Foto: Timo Buehring

Einen ordentlichen karnevalistischen Tusch gab es dann noch obendrauf von der Karnevalsgesellschaft „Die Schlossgeister“: Seit 43 Jahren absolvieren sie ihre Generalprobe im Martin-Luther-Haus an der Fliednerstraße.