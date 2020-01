Im März 1946 ist Ida Eimers ‘ Vater Johannes Lucas aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt. Er hatte ihr einen kleinen Zettel mitgebracht mit einer Adresse eines Mädchens aus England. Es war der Beginn einer seit einem Dreivierteljahrhundert andauernden Brieffreundschaft, die zu einer richtigen Freundschaft geworden ist.

Ihren Ursprung hat die Geschichte in einem englischen Gefangenenlager im Zweiten Weltkrieg . „Mein Vater war damals Küchenbulle. Da Engländer kein Deutsch konnten, mein Vater aber etwas Französisch, kam er mit dem Kommandanten ins Gespräch“, erzählt Ida Eimers. Der Kommandant meinte, es könne nicht angehen, dass in Europa noch immer gestritten werde. Ida Eimers Vater pflichtete ihm bei. Sie kamen überein, dass die jüngeren Generationen anders miteinander umgehen sollen, als sie es noch taten. Der Kommandant schlug vor, seine Nichte Lilian mit Ida Eimers (beide damals elf Jahre alt) per Brieffreundschaft zusammenzubringen, was nachhaltig geklappt hat.

Lilian Duerden (r.) und Ida Eimers reisten 1989 zusammen nach Schottland. Foto: privat

Mit 16 Jahren fuhr die Münsteranerin erstmals nach England – mit Zug und Schiff. Drei Tage war sie unterwegs. Es sollten noch viele wechselseitige Besuche folgen. Dies sei auch der Grund, warum der schriftliche Kontakt noch immer aufrechterhalten wird. Da­rüber hinaus hat sich ein steter Kontakt zwischen den Familien entwickelt. Eine Korrespondenz nach Frankreich hingegen ist eingeschlafen. „Lilian ist die am längsten lebende Person, die ich kenne, und eine Schwester für mich“, sagt Ida Eimers.

Vor zwei Jahren haben sich die Brieffreundinnen letztmalig in Fence bei Burnley, nördlich von Manchester, gesehen. Ida Eimers und ihre Tochter waren mit dem eigenen Auto dort. „Als wir an manchen Häusern der ‚retired people‘ vorbeifuhren, gingen die Vorhänge zu und die Straßen waren leer.“ Schwer nachzuvollziehen für die bekennenden Europäerinnen.

„ Wir schreiben uns noch mindestens alle zwei Monate – handschriftlich auf Papier natürlich. Wir schreiben uns noch mindestens alle zwei Monate – handschriftlich auf Papier natürlich. “ Ida Eimers

Das Thema Brexit wird in ihrem Briefverkehr allerdings kaum angeschnitten. Lilian Duerden nehme die Sache als gegeben hin. Ähnlich verhalte sich ihre Nachbarschaft. Im Prinzip sei man gegen den Austritt. Doch gerade bei den älteren Bewohnern sei die Glorifizierung der einstigen Großmacht, des British Empire, noch immer aktuell.

Die Familien versuchen, ein neues Treffen zu organisieren. Ida Eimers hofft, dass es klappt. Bis dahin gibt es weiter Briefkontakt: „Wir schreiben uns noch mindestens alle zwei Monate – handschriftlich auf Papier natürlich. Ich bin jetzt auch wieder dran.“