Was ist passiert? Nach Angaben von Rechtsanwalt Dr. Ingo Minoggio wollte sein Mandant, ein Pfarrer, fristgerecht auf ein bischöfliches Dekret reagieren. Dazu hatte er demnach bis Freitag, 13. Dezember 2019, Zeit. „Der Abänderungsantrag wurde von einem Mitarbeiter meiner Anwaltskanzlei sogar zweifach im Original jeweils mit Unterschriften des betroffenen Pfarrers in Ihren beiden Briefkästen hier am Bistum Münster eingeworfen“, schreibt Minoggio in einem Brief, der unserer Redaktion vorliegt.

Der Bischof aber lehnte den Antrag ab: Er sei erst am Montag eingegangen. Minoggio: „Es wird wohl bei Ihnen freitags niemand zu einem etwas späteren Zeitpunkt als morgens mehr die Post kontrolliert haben.“ Er fordert, dass der Bischof „die Organisation des Posteingangs“ verbessere, um Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten.

„Die Angelegenheit wird seitens des Bistums Münster auf dem für solche Verfahren vorgesehen Weg bearbeitet“, versicherte der Interventionsbeauftragte des Bistums, Peter Frings, auf Nachfrage unserer Zeitung. Es habe bereits Gespräche mit Anwalt Minoggio gegeben.