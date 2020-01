Das städtische Wohnungsunternehmen Wohn und Stadtbau hat dem Bauunternehmen Depenbrock Bau GmbH & Co. KG den Zuschlag für den ersten Bauabschnitt zur Errichtung von 216 öffentlich geförderten Wohnungen erteilt.

Im Oktober dieses Jahres starten die Bauarbeiten, wie die Stadt Münster mitteilt. Dann heißt es: Von der York-Kaserne zum York-Quartier. Im ersten Bauabschnitt werden insgesamt 216 Wohnungen, davon 72 Studentenappartements, mit 12 200 Quadratmetern Bruttogeschossfläche errichtet. Zudem entsteht eine Tiefgarage mit 120 Pkw- und Fahrrad-Stellplätzen, wobei einige der Tiefgaragenstellplätze direkt für E-Mobilität aus- und vorgerüstet werden, wie es heißt. Alle Wohnungen sollen barrierefrei erreichbar sein.

„Bis hierher war es für alle Beteiligten ein hartes Stück Arbeit. Doch die Mühe war es wert – im Norden der York-Kaserne starten im Herbst die Hochbauarbeiten“, erklärt Oberbürgermeister Markus Lewe.

„Wir freuen uns auf dieses herausfordernde Projekt und dass wir den ersten Bauabschnitt mit einem so erfahrenen Bauunternehmen angehen werden. Wir sind uns sicher, dass die hohen Maßstäbe an Gestaltung, Funktionalität und Nachhaltigkeit der Materialien sehr gut erfüllt werden“, so Dr. Christian Jaeger , Geschäftsführer der Wohn und Stadtbau.

„Dieser erste Bauabschnitt ist nur der Beginn einer wirklich großen Aufgabe, denn die Wohn und Stadtbau wird auf dem York-Gelände insgesamt 750 Mietwohnungen – darunter 450 öffentlich gefördert – sowie 80 Eigentumswohnungen und zwei Kindertagesstätten errichten“, so Dr. Jaeger. Die aktuell in Bau befindliche Kindertagesstätte am Wiegandweg werde dieses Jahr im Sommer fertigstellt. Ende 2022 sei mit den ersten Fertigstellungen der Wohnungen zu rechnen. Insgesamt sollen im York-Quartier bis 2028 rund 1800 Wohnungen entstehen. Die Attraktivität des Stadtteils Gremmendorf werde durch das neue grüne Wohnquartier mit einem guten Wohnungsmix nachhaltig gesteigert.