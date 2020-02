Peter Todeskino: Klare Kante für grüne Politik

Freitagabend, gegen 20.35 Uhr: Was sich die über 100 Anwesenden schon gedacht haben, wurde in dieser Minute Wahrheit. Peter Todeskino , Geschäftsführer des städtischen Parkhausbetreibers WBI, wurde mit etwa 83 Prozent zum grünen Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters in Münster gewählt. Von insgesamt 140 abgegebenen Stimmen fielen 117 auf den 61-Jährigen. Es gab 16 Gegenstimmen und sieben Enthaltungen.

Die Grünen haben sich entschieden, gehen mit dem selbst ernannten „Neuling in Münsters Politik“ in den Wahlkampf. Voraussichtlich wird Todeskino, einst Oberbürgermeister der Stadt Kiel, am 13. September gegen Amtsinhaber Markus Lewe ( CDU ), dessen Nominierung Ende des Monats ansteht, und Dr. Michael Jung für die SPD antreten.

Nahbar, motiviert, kampfbereit

Todeskino ist ein Kandidat mit vielen Gesichtern. Am Freitag zeigte er sich bei der Mitgliederversammlung der Grünen im Bennohaus nahbar („Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich eine Eule“), äußerst motiviert („Wir werden das Münsterland grün anstreichen“) und kampfbereit („Händeschütteln wie Herr Lewe. Das kann ich auch.“).

15 Minuten – so viel Zeit wurde dem Neuling für seine Vorstellung gegeben. So ganz hielt er diese Grenze nicht ein. Todeskino hatte viel zu sagen: Autofreie Innenstadt, Sperrung des Bahnhofsbereiches für den Individualverkehr, eine neue Baumschutzsatzung und die münsterische Verwaltung auf- sowie die Bürokratie abbauen – die Liste der Ziele ist beliebig zu ergänzen. „Wir wollen eine frische Brise in die Stadt bringen“, so Todeskino. Und fügte siegessicher hinzu: „900 Parteimitglieder in Münster, sehr gute Ergebnisse bei der Europawahl und 20 Prozent im Stadtrat – das kann nur Mut machen.“ Die Premiere einer schwarz-grünen Koalition in Münster habe seine Partei „gut gemeistert“: „Die Stadt ist grüner geworden.“ Sich auf Erfolge vergangener Tage auszuruhen, gehe natürlich nicht: „Wir müssen noch sehr viel umsetzen.“

„ Ich bin kein Fan der schwarzen Null – der Haushalt ist für Investitionen in ein soziales und ökologisches Münster belastbar. Ich bin kein Fan der schwarzen Null – der Haushalt ist für Investitionen in ein soziales und ökologisches Münster belastbar. “ Peter Todeskino

Wie das gehe, das würde Markus Pieper, Bürgermeister der Stadt Telgte, vormachen. Pieper, seit 2010 im Amt, gratulierte seinem Parteikollegen und sprach den Parteimitgliedern Mut zu: „Grüne Politik zu gestalten – das macht einfach richtig Lust.“

Trotz städtischer Schulden geht Todeskino voran: „Ich bin kein Fan der schwarzen Null – der Haushalt ist für Investitionen in ein soziales und ökologisches Münster belastbar.“ Dem Prinzip der klaren Kante folgt er an diesem Abend: „Mit Rassisten und Antisemiten werde ich mich niemals an einen Tisch setzen“, kritisiert das Auftreten der AfD im Stadtrat und appelliert für „schnelleres Handeln in der Verwaltung.“

Insgesamt 15 Minuten, die scheinbar überzeugt haben. Ohne Gegenkandidat war Todeskino in den Abend gegangen. Nun ist er der Mann, auf dem die Hoffnungen der Grünen liegen.