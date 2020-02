Mückenblut macht fit für das Dschungelcamp

Münster -

Wenn man jemandem die Frage stellt „Hast Du einen Stich?“, dann ist das normalerweise die Umschreibung dafür, dass man ihn für verrückt hält. Bei Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann verhielt sich der Stich harmloser: Er erhielt am Samstag in Coerde den Mückenstichorden. Als er in seiner Rede allerdings vom Einzug ins Dschungelcamp und ihm als womöglich zweiten Bundeskanzler aus NRW fabulierte, mag dem einen oder anderen eventuell doch wieder die Eingangsfrage in den Sinn gekommen sein...