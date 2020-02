Der oberste Dienstherr war gekommen, das Stadtoberhaupt selbstredend auch: Am Montag wurde der neue Polizeipräsident von Münster, Rainer Furth , im Rathausfestsaal von NRW-Innenminister Herbert Reul in sein Amt eingeführt. Gleichzeitig verabschiedete Reul im Beisein von Oberbürgermeister Markus Lewe Vorgänger Hajo Kuhlisch in den Ruhestand.

Kuhlisch war seit dem 1. Juni 2015 Polizeipräsident von Münster. In seine Amtszeit fiel die Amokfahrt vom 7. Juni 2018 am Großen Kiepenkerl, dennoch hatte der Verwaltungsjurist, der zuvor bei der Bezirksregierung Köln sowie als beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW tätig gewesen war, erst am Samstag im Interview mit den Westfälischen Nachrichten die Zeit in Münster als „die besten Jahre meiner beruflichen Zeit“ bezeichnet.

Nun zieht es Kuhlisch und seine Frau zurück ins Rheinland. Von dort kommt auch sein Nachfolger Rainer Furth. Und der ist in Münster kein Unbekannter: Der 60-jährige war seit 2008 Polizeipräsident von Krefeld, zuvor aber als Direktor Zentrale Dienste bereits stellvertretender Behördenleiter des Polizeipräsidiums Münster