Einmal aussteigen aus dem hektischen Alltag, einmal die Schönheit der Natur und der unberührten Wildnis hautnah erleben: Der weit gereiste Fotograf, Abenteurer und Buchautor Robert Neu hat sich diesen Traum erfüllt. Seit 20 Jahren reist und fotografiert er in Kanada und Alaska.

Für seine neueste Multivisionsshow ist er über Monate in die Wildnis gegangen:In einem winzigen Schlauchboot folgt er dem Outdoor-Highway schlechthin: Vollgestopft mit Vorräten und Kameraausrüstung, reiste er in sieben Monaten von Kanada über die legendäre Goldgräberstadt Dawson City quer durch Alaska bis zur Beringsee – immer den Yukon hinab, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Am Montag (10. Februar) präsentiert er ab 19.30 Uhr im Roadstop am Schifffahrter Damm 315 seine spektakulären Eindrücke. In lebendig erzählten Geschichten berichtet er vom Leben am Fluss, monatelanger Abgeschiedenheit, Überleben in der Wildnis und von den Träumen, die den Reisenden immer wieder motivieren, Extremerfahrungen zu suchen, heißt es weiter.

Hautnahe Begegnungen mit Bären und Elchen, aber auch mit den einheimischen Indianern und Yupik-Eskimos machen diese Live-Show auf Großbildleinwand laut Veranstalter „zu einer Liebeserklärung an das Leben und Reisen im Norden“.

Tickets für die Show sind unter www.robertneu.de oder an der Abendkasse erhältlich.