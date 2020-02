Nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Jörg Rosenkranz muss die Stettiner Straße zwischen Mecklenburger Straße und Kösliner Straße für die Entschärfung gesperrt werden. Der Greifswaldweg, Thomas-Morus-Weg, die Wollinstraße und der Küstrinweg sind damit nicht mehr erreichbar. Auch die Thomas-Morus-Schule ist von der Evakuierung betroffen. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden mit Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr informiert. Anschließend können die Bombenentschärfer ihre Arbeit aufnehmen. Rosenkranz: „Wenn alle aus den Häusern sind, geht es los.“

Die Freilegung des Blindgängers durch Experten der Feuerwehr und des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, die eigentlich schon am gestrigen Dienstag beendet sein sollte, war schwieriger als erwartet. Sie lag tief in der Erde. Erst am Mittwochvormittag bestätigte sich der Verdacht.