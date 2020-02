Honigwein aus dem Campusgarten

Münster -

Gut Ding will Weile haben, weiß der Volksmund. Das gilt auch für Honigwein: Oecotrophologie-Studierende der FH haben in einem Seminar nicht nur den Campusgarten-Honig und weitere Produkte aus dem Handel analysiert, sie haben sich auch an der Herstellung von Met ausprobiert. Gar nicht so einfach, wie sich herausstellte – aber mit „Schwarmintelligenz“ hat es dann doch geklappt.