Münster -

Gute Zahlen für 2019 und ausgeweiteter Service in 2020: Das Westfälische Pferdestammbuch ist mit positiven Nachrichten in das neue Jahr gestartet. Das liegt auch an einer strukturellen Änderung in der Führung, wo Aufgabengebiete nach dem Abschied des alten Geschäftsführers und Zuchtleiters auf mehreren – und dazu jungen – Schultern verteilt wurden.