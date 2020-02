Karnevalsumzug startet schon um 12.11 Uhr

Bereits um 12.11 Uhr startet am Sonntag (9. Februar) der Karnevalsumzug in Sprakel. Das habe der Vorstand entschieden, damit alle Teilnehmer wegen des angekündigten Sturms sicher nach Hause kommen, so die KIG am Freitagvormittag. Das sei momentan der Stand.

Normalerweise beginnt der Umzug stets um 13.11 Uhr. Die Sturmwarnung hat die Karnevalisten bewogen, eher zu starten.

Linie 19 weicht Karnevalsumzug Zusätzliche Shuttlebusse zwischen Kinderhaus und Sprakel Aufgrund des Karnevalsumzugs fährt die Linie 19 am Sonntag ab 9 Uhr eine Umleitung, teilen die Stadtwerke mit. Die Haltestelle Nienberger Straße kann von den Bussen bis voraussichtlich 16 Uhr nicht angefahren werden. Bis um 11 Uhr starten und enden die Fahrten am Bahnhof Sprakel. Zwischen 11 und 15 Uhr wird dann der gesamte Ortskern für den Umzug gesperrt. Die Stadtbusse fahren von und bis zur Ersatzhaltestelle „Sprakel“, die am Ortseingang an der Sprakeler Straße eingerichtet wird. Die Haltestellen Schlusenweg, Sprakel Mitte und Bahnhof entfallen in dieser Zeit ebenfalls. Für eine Anfahrt ohne stressige Parkplatzsuche empfehlen die Stadtwerke allen Besuchern, lieber den Bus statt des eigenen Autos zu nutzen. Zwischen 11 und 15 Uhr setzen die Stadtwerke für die Hin- und Rückfahrt zwischen Kinderhaus Schulzentrum und Sprakel zusätzliche Shuttlebusse ein. ...