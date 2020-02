Aufgrund des für Montag erwarteten Orkantiefs „Sabine“ haben am Freitagnachmittag sechs Gymnasien den Schulbetrieb abgesagt. Das berichtete Pascal-Schulleiter Ralf Brameier. Demnach fällt der Unterricht an folgenden Gymnasien am Montag aus: Rats, Hittorf, Annette, Schlaun, Schiller und Pascal. Eltern und Schülern von anderen Schulen empfiehlt Brameier einen Blick auf die Homepages der Schulen zu werfen. „Wir sind am Freitag um kurz nach 13 Uhr durch eine Nachricht aus dem Schulministerium NRW aufgeschreckt worden“, so Brameier. Daraufhin sei aus Sicherheitsgründen entschieden worden, an den genannten Gymnasien den Unterricht ausfallen zu lassen.

Nach einer Empfehlung der Stadt Münster dürfen Eltern am Montag frei entscheiden, ob sie ihre Kinder zum Unterricht an die Schulen schicken, an denen der Unterricht nicht offiziell ausfällt.