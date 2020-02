Am 18. und 19. September ist wieder Freiwilligentag in Münster. Viele soziale Einrichtungen und Umweltorganisationen bieten an diesem Tag Mitmachaktionen für alle an, die sich engagieren möchten. Beim jüngsten Freiwilligentag haben über 300 Menschen 30 Projekte umgesetzt. Jetzt können Organisationen und Vereine ein Projekt für den kommenden Freiwilligentag anmelden. Ein Austauschtreffen findet am Dienstag (11. Februar) statt.

Für den achten Freiwilligentag sind einige Neuerungen geplant: Der Freiwilligentag ist in diesem Jahr aufeinanderfolgend an einem Freitag und Samstag und findet nicht wie in der Vergangenheit nur an einem Tag statt. „Erstmals können sich gemeinnützige Organisationen mit allen Aktionen, die einen Bezug zum Engagement in Münster haben oder mit deren Hilfe potenzielle Freiwillige gewonnen werden können, am Freiwilligentag beteiligen“, sagt Nicole Lau, Projektleiterin bei der Freiwilligen-Agentur.

Auch für Organisationen

Ideenwerkstätten, Weiterbildungen, Netzwerktreffen, Infoabende oder Auftaktveranstaltungen für weitere Aktivitäten – der Freiwilligentag bietet eine Plattform für alle Aktionen rund um bürgerschaftliches Engagement in Münster. Es können sich so auch Organisationen beteiligen, in denen ein eintägiger Einsatz nicht möglich wäre.

Die Freiwilligenagentur lädt interessierte Organisationen zu Information und Austausch zum neu angelegten Freiwilligentag ein. Der Termin ist am 11. Februar um 14 Uhr im Gesundheitshaus, Gasselstiege 13. Anmeldungen bitte per Mail an freiwilligenagentur@stadt-muenster.de. Weitere Infos und die Anmeldung für Projekte sind unter www.freiwilligenagentur-muenster.de schon freigeschaltet.