Wieder ein Zeichen gegen die AfD gesetzt

Münster hat erneut ein deutliches Zeichen gegen Rechts gesetzt. Menschen alter Altersgruppen demonstrierten am Freitag gegen den AfD-Neujahrsempfang im Rathaus-Festsaal. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf 4000, Carsten Peters vom Bündnis „Keinen Meter den Nazis“ auf bis zu 10.000. Die Kundgebungen und bisweilen kreativen Protestaktionen verliefen lautstark, aber weitgehend friedlich.

Protest gegen die AfD in Münster

Großaufgebot der Polizei im Einsatz

Während ab etwa 16.30 Uhr immer mehr Demonstranten in die Innenstadt strömten, schlossen viele Geschäfte rund um den Prinzipalmarkt ihre Pforten. Für die Sicherheit der Teilnehmer sorgte ein Großaufgebot der Polizei. Gegen 19 Uhr mussten die Beamten vorübergehend etwas energischer werden, als einige Demonstranten versuchten, durch die Absperrung zu gelangen. Die Situation beruhigte sich jedoch rasch wieder.

„ Wir Münsteraner sind das Gegenteil von dem, was die AfD gerne hätte. Wir Münsteraner sind das Gegenteil von dem, was die AfD gerne hätte. “ Demo-Teilnehmer Maximilian von Heyden

„Nazis raus, Nazis raus“ und andere Anti-AfD-Parolen wurden immer wieder skandiert – so laut, dass der Protest im Rathaus-Festsaal deutlich zu hören war. Einzelne und Gruppen, Senioren und Studenten, Eltern und Kinder demonstrierten gemeinsam gegen die AfD. „Ich war noch nie im Leben auf einer politischen Demo“, sagte Aegidius Röckrath. „Jetzt wird es Zeit, dass wir aufstehen, um einen Dammbruch zu verhindern.“ Die Diakonie kam mit zahlreichen Mitarbeitern zum Prinzipalmarkt. „Bei uns arbeiten Menschen aus 50 Nationen“, so Stefanie Dues­mann. „Wir wollen zeigen, dass Münster allen Menschen offen steht.“ Teilnehmer Maximilian von Heyden sagte: „Wir Münsteraner sind das Gegenteil von dem, was die AfD gerne hätte.“

Protest gegen den AfD-Neujahrsampfang am 7.2.2020 1/84 Protest in Münster: Demonstranten zeigen dem AfD-Landtagsabgeordneten Christian Blex vor dem Rathaus ihre Abneigung. Foto: Matthias Ahlke

Die Gäste des AfD-Neujahrsempfangs sind hier nicht willkommen. Das machen die Demonstranten deutlich. Foto: Matthias Ahlke

Laut Polizei sind 4000 Teilnehmer zu den Kundgebungen rund um das Rathaus gekommen. Die Veranstalter vermeldeten bis zu 10.000 Demonstranten. Foto: Matthias Ahlke

Teilweise versuchten die Demonstranten, den Gästen des Neujahrsempfangs den Zugang zum Rathaus zu versperren. Foto: Matthias Ahlke

Etwa 200 Menschen fanden den Weg in den Rathausfestsaal. Foto: Dirk Anger

Hunderte Polizisten waren im Einsatz. Foto: Stefan Biestmann

Demonstranten versuchten teils mit Sitzblockaden, die Wege zum Rathaus zu versperren. Foto: Matthias Ahlke

An der Salzstraße gab es zeitweise kaum ein Durchkommen. Foto: Matthias Ahlke

Mit vielen selbst gebastelten Plakaten wurde Position gegen die AfD bezogen. Foto: Matthias Ahlke

"Biete Nachhilfe für Geschichte" Foto: Matthias Ahlke

Eine wählbare Alternative ist die Partei für diese Menschen sicherlich nicht. Foto: Matthias Ahlke

Etliche Polizei-Bullis standen auf dem Rathausinnenhof. Foto: Matthias Ahlke

Auf der Bühne gab es neben mehreren Reden auch Musik von der münsterischen Punkband "Empty Veins". Foto: Matthias Ahlke

Bereits am Nachmittag wurde der Bereich vor dem Historischen Rathaus von der Polizei abgesperrt. Foto: Matthias Ahlke

Im Rathaus lud die AfD zum Pressegespräch. Foto: Dirk Anger

Auch der Parteivorsitzende der Bundes-AfD, Jörg Meuthen, ist ins Rathaus gekommen. Foto: Dirk Anger

Kreativer Protest gegen den AfD-Neujahrsempfang in Münster Foto: Martin Kalitschke

Robert von Olberg (SPD) bezog Stellung zum "Tabubruch" von Thüringen: Wer sich von einem Faschisten wie Höcke wählen lasse, tauge nicht zum Antifaschisten und Verteidiger der Demokratie. Foto: Matthias Ahlke

Rund um das Rathaus war die Polizei mit vielen Kräften im Einsatz. Foto: Stefan Biestmann

Hier nahmen später Jörg Urban (Sachsen), NRW-AfD-Chef Rüdiger Lucassen und der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen Platz. Foto: Dirk Anger

Das Buffet für die Gäste der AfD im Rathaus Foto: Dirk Anger

Die Polizei zog eine insgesamt positive Bilanz: Neben Rangeleien zwischen Polizisten und Demonstranten seien auch Teilnehmer der AfD-Versammlung beleidigt, bespuckt und bedrängt worden. Insgesamt sei alles friedlich verlaufen. Es sei niemand verletzt worden. Foto: Stefan Biestmann

Sehen Sie im Folgenden weitere Bilder der Proteste. Foto: Matthias Ahlke

Pfiffe für die Antifa

Knapp vier Stunden gab es auf einer Bühne auf dem Prinzipalmarkt Reden und Musik – für ein tolerantes, vielfältiges und demokratisches Münster, gegen Hass, Rassismus, Antisemitismus und rechtes Gedankengut. Es gab viel Beifall – aber auch Pfiffe und Buhrufe, als ein Vertreter der Antifa forderte, dass man beim Kampf gegen Rechts „auch mal zuschlagen“ müsse.

Demonstranten schwenkten Fahnen von CDU, SPD, Grünen, Linkspartei, ÖDP, Gewerkschaften und anderen Organisationen. Unter die Menschen hatte sich auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) gemischt. „Ich bin heute hier, um zu zeigen, dass ich für ein buntes Münster bin.“ Die Vorgänge in Thüringen bezeichnete sie als „absoluten Dammbruch“: „Da müssen sich alle Demokraten klar positionieren.“

„ Ich bin heute hier, um zu zeigen, dass ich für ein buntes Münster bin. Ich bin heute hier, um zu zeigen, dass ich für ein buntes Münster bin. “ Bundesumweltministerin Svenja Schulze

Gegen 18.30 Uhr leerte sich der Prinzipalmarkt spürbar. Um kurz nach 20 Uhr zog Veranstalter Carsten Peters ein positives Fazit – der Protest sei „sehr erfolgreich“ verlaufen, er danke allen Teilnehmern.

Wir haben mit einem Liveticker von dem Neujahrsempfang und den Protesten berichtet. Hier können Sie den Verlauf der Ereignisse nachlesen.