Münster als „vorderster Frontabschnitt“

Im Foyer gibt es Brezeln, Käse, Wurst und dunkles Brot. Danach steht dem früheren AfD-Kreissprecher Helmut Birke aber in diesem Moment nicht der Sinn. „Unglaublich“, empört sich Birke über seinen Weg zum Rathaus. „Ich musste über ein Geländer klettern, an beiden Seiten wurde an mir gezerrt.“

Der Zugang zum AfD-Neujahresempfang durch das Heer der Demonstranten war am Freitagabend für einige Mitglieder und Sympathisanten der rechtsnationalen Partei offenbar ein Spießrutenlaufen. Die Polizei spricht von einem insgesamt friedlichen Versammlungsverlauf. Es habe aber Rangeleien gegeben, einige AfD-Teilnehmer seien bespuckt oder beleidigt worden.

Protest gegen die AfD in Münster

So füllen sich die Reihen im Rathausfestsaal, als mit einer Viertelstunde Verspätung die Veranstaltung mit dem Bundesvorsitzenden Prof. Jörg Meuthen, dem NRW-Landeschef Rüdiger Lucassen und dem sächsischen AfD-Vorsitzenden Jörg Urban beginnt. AfD-Kreissprecher Martin Schiller begrüßt die Gäste „im vordersten Frontabschnitt der AfD“, die aber in der Domstadt ihr deutschlandweit schlechtestes Wahlergebnis bei der vergangenen Bundestagswahl hatte. „Willkommen im Kessel von Münster“, ruft Schiller in den Saal. Der Protest von der Straße bleibt dabei begleitendes Hintergrund-Geräusch.

Polizei-Bilanz Am späten Freitagabend zog die Polizei eine Bilanz der Proteste. Hier die Mitteilung im Wortlaut: Rund 4.000 Menschen haben am Freitag (7. Februar) in Münsters Innenstadt lautstarken Protest geäußert. Aus Anlass des Neujahrsempfangs der AfD hatte das Bündnis "Keinen Meter den Nazis" zur Teilnahme an drei Demonstrationen aufgerufen. Fast zeitgleich hatten das "Bündnis gegen Abschiebung" und eine Privatperson zwei weitere Versammlungen in der Innenstadt angemeldet. "Die Demonstrationen haben einen überwiegend friedlichen Verlauf genommen", sagte Einsatzleiter Martin Mönnighoff . "Vereinzelt versuchten

Versammlungsteilnehmer die Sperrstellen zu durchbrechen. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein, um dies zu verhindern". Die Polizei sicherte den Bereich des Rathauses durch Absperrungen, verhinderte ein Eindringen in den Veranstaltungsbereich und schützte mit mehreren hundert Beamten das Grundrecht der Versammlungsfreiheit und der freien Meinungsäußerung. "Dennoch gab es vereinzelte Zwischenfälle", erklärte der Einsatzleiter Martin Mönnighoff. "Teilnehmer des Neujahrsempfangs wurden von einigen

Versammlungsteilnehmern auf dem Weg zur Veranstaltung bedrängt, bespuckt und beleidigt. Die Beamten leiteten diesbezüglich Ermittlungsverfahren ein, zudem fertigten sie eine Anzeige wegen Beleidigung zum Nachteil eines Polizisten und sprachen drei Platzverweise aus." Ab den Mittagsstunden kam es in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen. ...

Meuthen sieht angesichts der Demonstranten vor der Tür noch „schwere, harte Arbeit gegen diese Widerstände“ in Münster. Die links-grüne Stadtgesellschaft hier sei „keine neue Erkenntnis“.

Inhaltlich dreht sich im Rathaus alles um die klassischen Themen der Rechtspopulisten: Flüchtlinge, Islam, Bewahrung deutscher Werte und Kultur – all das streift AfD-NRW-Chef Rüdiger Lucassen, ohne in seiner Rede konkrete Lösungen anzubieten.