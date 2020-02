Am künftigen Büropark „rob17“ der CM Immobilien Entwicklung GmbH haben die ersten Bauarbeiten begonnen. Auf dem Gelände des ehemaligen Pebüso-Betonwerks an der Robert-Bosch-Straße 17 in Münster parken inzwischen keine Autos mehr, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt.

Beginn der Grundstückserschließung

In der vergangenen Woche wurde zunächst ein Drittel der Betonplatten entfernt, die sich auf dem 20 000 Quadratmeter umfassenden Grundstück befinden. Danach beginnen Stadt, Stadtwerke und CM mit der Grundstückserschließung.

„Im Januar haben wir den Bauantrag für das erste Bürogebäude mit 6300 Quadratmeter Nutzfläche eingereicht“, berichtet CM-Geschäftsführer Michael Lüke. Unverzüglich nach der Baugenehmigung durch das Bauordnungsamt der Stadt wird das münstersche Immobilienunternehmen das Gebäude errichten. CM hofft auf einen Baustart in der zweiten Jahreshälfte.

Verschiedene Nutzungsmöglichkeiten

Fertigstellung soll zum Jahreswechsel 2021/2022 sein. Etwa ein Viertel der Bürofläche in diesem Gebäude hat CM bereits heute vermietet. Gleichzeitig mit der Fertigstellung des ersten Bürogebäudes soll auch das neue Parkhaus mit 500 Autostellplätzen für dieses Stadtquartier am Kanal in Betrieb gehen. Insgesamt wird „rob17“ bis zu 30.000 Quadratmeter Bürofläche umfassen.

Nah zu Kanal und Hafen an der Umgehungsstraße gelegen wird das Vorhaben schrittweise umgesetzt, um die Anforderungen unterschiedlicher Nutzer zu berücksichtigen. Abhängig von den nachgefragten Bürogrößen sind zwischen sechs und 14 einzelne Häuser möglich. Unternehmen können Büroflächen mieten, aber auch durch Erwerb in die eigene Unternehmensimmobilie investieren. Neben den Büros können Ausstellungsflächen und Laborkapazitäten entstehen.