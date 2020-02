Aussagen zur Tat driften auseinander

Ein 34-jähriger Münsteraner steht seit Montag vor dem Amtsgericht . Ihm wird schwere räuberische Erpressung vorgeworfen. Opfer war ein schwer kranker Mann, Nachbar eines 43-jährigen Mittäters aus Kinderhaus. Letzterer ist bereits im Januar zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er war als Zeuge geladen und schilderte den Tathergang anders als der 34-Jährige.

Der Vorsitzende des Schöffengerichts ließ sich vom in Polen geborenen Angeklagten zunächst dessen Lebenslauf schildern. Demnach habe ein schwerer Verkehrsunfall im Kindesalter und die anschließende Behandlung im münsterischen Universitäts-Klinikum die achtköpfige Familie dazu veranlasst, vor etwa 30 Jahren nach Deutschland zu ziehen. Als Spätfolgen gab der Angeklagte an, zwar nicht unter körperlichen Beeinträchtigungen, wohl aber an Gedächtnisverlust zu leiden. Eine Gutachterin soll dies nun klären.

Ablenkung von Gewalt

Familiäre Umstände hätten ihn im Kindesalter zum Alkoholkonsum verführt, später seien Drogen hinzugekommen, so der Angeklagte. Eine Ausbildung habe er abgebrochen, stattdessen sich mit 450-Euro- und Minijobs über Wasser gehalten. Der Angeklagte galt hier offenbar als zuverlässig, so der vorsitzende Richter, denn er hatte Jahre lang den selben Arbeitgeber. Der Richter las allerdings auch aus dem Vorstrafenregister vor, in dem unter anderem eine fünfjährige Freiheitsstrafe verzeichnet ist. Als Grund für seinen regelmäßigen Alkohol- und Drogenkonsum gab der 34-Jährige Einsamkeit und Ablenkung von Gewalt an: „Ich war sehr gewalttätig, unter Alkohol wurde ich aggressiv und handgreiflich.“

Auch zum Zeitpunkt der Tat im Juni vergangenen Jahres habe er zusammen mit seinem Bekannten „konsumiert“. Soweit gestand er sein Beisein beim Überfall. Die treibende Kraft sei jedoch der 43-Jährige gewesen.

Dieser habe aufgrund von Drogengeschäften auch Schulden beim Opfer, einem 52-Jährigen, der sich seit etwa 15 Jahren in einer Substitutionstherapie befinde – und deswegen „Stress“ mit dem 43-Jährigen gehabt. Der 34-Jährige sei nach eigenen Angaben maskiert und mit einem Messer bewaffnet zur Hilfe und Einschüchterung dabei gewesen. Der Verurteilte, so der Angeklagte, habe den Vorschlag zum Überfall gemacht und den aktiven Part übernommen.

Dem widersprach der 43-Jährige. Das Verhältnis zu seinem Nachbarn sei zudem gut gewesen. Vor allem sei die Idee vom Angeklagten gekommen: „Ich sollte den Nachbarn nur die Tür öffnen lassen, da er mich kennt.“ Die Verteidigerin des Angeklagten äußerte Zweifel an den Aussagen und sah darin widersprüchliche Angaben.

Der 52-Jährige sagte aus, der Angeklagte habe das Geld und die Drogen gefordert. Er verneinte ein gutes Verhältnis zum 43-Jährigen: „Ich wollte nichts mit ihm zu tun haben.“ Auf eine Entschuldigung seitens des Angeklagten legte das Opfer keinen Wert: „Ne, das läuft nicht!“

Der Prozess wird am 2. März fortgesetzt. Der Richter stellte eine Urteilsverkündung in Aussicht.