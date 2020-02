Die Berufsfeuerwehr Münster möchte ab sofort bei größeren Einsatzlagen wie Unwetter, weiträumigen Evakuierungen bei Kampfmittelfunden oder schweren Bränden mit gefährlichen Rauchwolken die Bevölkerung sehr schnell auch über die sozialen Medien informieren.

Nachdem bereits am Wochenende noch während der laufenden Orkaneinsätze erste Meldungen über Schäden und Sperrungen abgesetzt wurden, soll am heutigen Dienstag der „Ernstfall“ geprobt werden. Die Feuerwehr beteiligt sich zum europaweiten Tag des Notrufs mit 48 weiteren Berufsfeuerwehren in Deutschland von 8 bis 20 Uhr unter #Münster112 am sogenannten „Twittergewitter“.

Ermutigt durch Erfahrungen aus der Amokfahrt am Kiepenkerl

Organisator Jörg Rosenkranz: „Wir lassen die Bevölkerung live über den Kurznachrichtendienst Twitter an unserem Alltag teilhaben.“ Nicht nur Einsätze werden thematisiert, es gibt „exklusive Einblicke in die Arbeitswelt der Feuerwehr“, so Rosenkranz. Dienstübernahme, Ausbildung und das Leben auf der Wache und der Rettungsdienst werden vorgestellt. Gleichzeitig sollen Fragen zum Berufsbild Feuerwehr beantwortet werden. „Die Erfahrungen aus der Amokfahrt am Kiepenkerl haben uns ermutigt, aktiv auf den Stand der Informationstechnik aufzuspringen“, so Rosenkranz. Unterstützt wird die Feuerwehr durch Mitarbeiter der Polizei-Öffentlichkeitsarbeit.