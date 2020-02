Sie kennen sich schon lange und teilen die Leidenschaft, mit ihrem Handwerk künstlerische Unikate zu fertigen. Jetzt haben Ana Ehling , Elke Schrader und Beate Kreutzer einen Ort gefunden, an dem sie ihre Einzelstücke dauerhaft präsentieren können. Die Hutmacherin, Kürschnerin und Filzerin haben an der Bergstraße ein gemeinsames Geschäft eröffnet.

„Wir teilen uns die Ladendienste in der Woche untereinander auf, dadurch haben wir alle noch genügend Zeit, zu fertigen“, erklärt Ana Ehling das besondere Konzept. Seit 25 Jahren macht sie Hüte, bislang in einem kleinen Gartenatelier. Das sei zwar sehr schön, aber für viele Menschen eben nicht so zugänglich, sagt sie. „Wir kannten uns schon von Workshops und offenen Ateliers und waren alle aufgeschlossen, ein Geschäft zu eröffnen.“ Als die Räumlichkeiten an der Bergstraße frei wurden, „haben wir uns sofort entschlossen, einzuziehen“, sagt Ehling.

Unikate nach Kundenwunsch

In dem Laden können Kunden seit Anfang des Monats bei Bedarf komplette Outfits erwerben – von Hüten über Mäntel, Schals bis hin zu Jacken oder Schuhen. Das macht auch Sinn, weil ein großer Teil der handgemachten Unikate der Geschäftsführerinnen extra nach Kundenwünschen angefertigt werden und sich die Fähigkeiten der Frauen dabei gut ergänzen. „Letzte Woche hatte ich beispielsweise zwei Bräute hier“ , sagt Ehling. Sie wird anhand des Stoffes der Brautkleider passende Kopfbedeckungen anfertigen.

Viele Leute brachten auch alte Hüte oder Mäntel, die wieder hergerichtet oder oft auch völlig neu gestaltet werden sollen. Dabei gebe es durchaus kuriose Wünsche, erinnert sie sich: „Es kam eine ältere Dame, die wollte, dass ich aus einem Persianerhut eine Baskenmütze mache. Der Hut war bestimmt von 1860 – uralt, aber sie wollte das unbedingt.“

Beliebt: Qualität und Individualität

Kürschnerin Elke Schrader verarbeitet zumeist getragene Pelze, aus denen sie dann neue Kleidungsstücke fertigt. „Oft bringen die Leute die Stücke mit einer bestimmten Vorstellung, was wir daraus machen sollen. Aber hier in dem Geschäft haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Kunden entsprechend zu beraten, das ist toll.“

Ehling freut sich, dass die Leute wieder mehr Wert auf Qualität und Individualität legen, wie sie sagt. Für einen ihrer Hüte muss man zwischen 50 und 250 Euro hinlegen, je nach Aufwand und Material. Dafür handelt es sich um ausgefallene Unikate. Die Hutkünstlerin und ihre Partnerinnen möchten den vor allem Mut machen, sich modisch abzuheben und „auch mal bunte Akzente zu setzen“, sagt sie.